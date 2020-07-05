Между Крымом и Дальним Востоком восстановили прямое авиасообщение

Международный аэропорт Симферополь сегодня принял первый с 2018 года прямой рейс из Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

— Эпидемиологическая ситуация подтолкнула предприятия отрасли к оперативному перераспределению транспортных потоков и открытию новых внутрироссийских направлений. Поддерживая тенденцию транспортной доступности, «Россия» открывает сегодня авиасообщение между Дальним Востоком и городами Черноморского побережья. Жители Хабаровска и Владивостока смогут на прямом рейсе улететь в Сочи или Симферополь. Рейсы, выполняемые в обход Москвы, экономят время и деньги. А за счет сокращения длительности перелета улучшаются параметры экологичности путешествий, — подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Рейсы из аэропорта Симферополь в Хабаровск будут выполняться на двухпалубном 522-местном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747 один раз в неделю по субботам, а в обратном направлении — по воскресеньям. Прямое авиасообщение продлится до 6 сентября. Время в пути составит около 9 часов.

— Мы благодарны туроператору «Библио-Глобус» и авиакомпании «Россия» за возобновление полетов в Крым с Дальнего Востока. Благодаря нашим общим усилиям жители дальневосточного региона получили возможность быстро и с комфортом добраться на полуостров. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество по расширению географии полетов и доступности Крыма будет развиваться и дальше на пользу полуострову и всей стране, — отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.