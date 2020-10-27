Между Симферополем и Астраханью запустят поезда в декабре

Поезда между Астраханью и Симферополем начнут курсировать со середины декабря, передает пресс-служба оператора пассажирских ж/д перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Поезд, следовавший в Севастополь, сбил человека в Тверской области Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в четыре дня и будет следовать через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск.

«В составе поездов в Астрахань и обратно купейные и плацкартные вагоны. Время в пути составит 36 часов», – отметили в пресс-службе.