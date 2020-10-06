Между Симферополем и Краснодаром продлили авиасообщение на всю зиму

Впервые в новейшей истории регулярные авиарейсы между Симферополем и Краснодаром будут продолжены в зимний период, передает пресс-служба крымской воздушной гавани.

Авиакомпании продлевают полеты в Крым осенью из-за высокого спроса Полеты будет выполнять авиакомпания «Азимут» трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около часа.

«В прошлом году впервые в осенне-зимнюю навигацию авиакомпания выполняла рейсы в Минеральные Воды, а в этом откроет полеты в Краснодар. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество по улучшению транспортной доступности южного региона страны и дальше будет успешно развиваться», — отметил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.