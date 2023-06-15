Описание приготовления:

Мелочь окуней получается нежной за счет сливочного масла. А чеснок и лимон предадут им пикантную нотку. Подавать мелких окуней можно как в горячем, так и в холодном виде.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Окунь речной 150 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло сливочное 30 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Лимон 40 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

160 ккал

Калорийность

13 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мелкий окунь с чешуей в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мелкого окуня с чешуей в духовке.

Рыбу выпотрошите, удалите жабры и отрежьте плавники.

Рыбу посолите, поперчите и намажьте брюшко мягким сливочным маслом. Вложите внутрь ломтик лимона и дольки чеснока.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите подготовленную рыбу.

Поставьте форму в духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Спустя время достаньте форму с окунями и подавайте к столу.

Приятного аппетита!