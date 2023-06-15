Описание приготовления:
Мелочь окуней получается нежной за счет сливочного масла. А чеснок и лимон предадут им пикантную нотку. Подавать мелких окуней можно как в горячем, так и в холодном виде.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Окунь
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Окунь речной 150 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло сливочное 30 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Лимон 40 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
160 ккал
Калорийность
13 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мелкий окунь с чешуей в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мелкого окуня с чешуей в духовке.
Рыбу выпотрошите, удалите жабры и отрежьте плавники.
Рыбу посолите, поперчите и намажьте брюшко мягким сливочным маслом. Вложите внутрь ломтик лимона и дольки чеснока.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите подготовленную рыбу.
Поставьте форму в духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Спустя время достаньте форму с окунями и подавайте к столу.
Приятного аппетита!