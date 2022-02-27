Мембранный химический насос SEKO Duotek

Ежедневно мировой рынок ищет более совершенные способы повышения эффективности работы и экологичности, а в насосной отрасли диафрагменные насосы с электрическим приводом становятся все более заметными для компаний, поскольку потребители переходят к большей экономии с минимальными усилиями.

Мембранные насосы — это поршневые насосы прямого вытеснения, которые используются в тех случаях, когда утечка недопустима. Это тип поршневого поршневого насоса, в котором используется гибкая диафрагма и встроенные впускные и выпускные клапаны. В отличие от поршневых и плунжерных насосов, диафрагма является гибкой и заставляет движение внутрь и наружу вытеснять жидкость внутри корпуса. Если вам нужен насос для перекачки вязких жидкостей, выберите диафрагменный насос pnevmonasos.

Что такое электрический мембранный насос?

Электрический диафрагменный насос представляет собой насос с механическим приводом, и его типы изготавливаются с расчетной возможностью работы с конфигурациями с одной или двумя диафрагмами в зависимости от области применения.

Электрические диафрагменные насосы используются для снижения затрат за счет исключения ненужных отказов насосов и повышения энергоэффективности вашего предприятия. Он обеспечивает отличную и превосходную производительность с моторным приводом, в отличие от более дорогостоящих традиционных мембранных насосов с пневматическим приводом. Потребители пользуются преимуществами традиционных пневматических насосов с большими преимуществами в долгосрочной перспективе.

Благодаря своей конструкции, материалам и действиям, насос мембранный приводится в действие высокоэффективным электродвигателем, который выдает электроэнергию с меньшими затратами и обеспечивает более чистое обслуживание без утечки жидкости.

Конструкция позволяет максимально снизить пульсацию без необходимости в дорогостоящем демпфере пульсаций. Следовательно, идеально подходит для экономии эксплуатационных расходов.

Что учитывать при выборе

Покупка подходящего насоса — одно из тяжелых решений, которое вы принимаете как владелец. Невозможность проверить максимальную выгоду будет стоить вам больше, чем сэкономить. Но мы, конечно же, спросим: стоит ли диафрагменные насосы дополнительной оплаты?

Основным фактором, который мешает потребителю перейти от традиционных пневматических мембранных насосов к электрическим мембранным насосам, является их стоимость. По правде говоря, Электрический будет стоить немного дороже, чем ваш традиционный, когда у вас ограниченный бюджет, вы вполне можете подумать о покупке традиционного насоса. Однако разница в стоимости обслуживания, эксплуатационной эффективности, энергопотреблении в час и выгода от уменьшения утечек из строя дает вам максимальную экономию — минимум ресурсов, минимум усилий и больше экономии.