Мемориал в память о теплоходе «Армения» появится в Севастополе

Мемориальный комплекс в память о гибели санитарного теплохода «Армения» появится на Павловском мысе в Севастополе. Соответствующее решение утвердил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, — сообщил директор Народного медицинского музея Военно-морского госпиталя имени Пирогова Александр Зубарев.

АЛЕКСАНДР ЗУБАРЕВ, директор Народного медицинского музея Военно-морского госпиталя им. Н. И. Пирогова: «Разработано положение, оно сейчас находится на утверждении у командующего, о творческом конкурсе. Нам бы хотелось, чтобы к 9 мая мы уже получили проект. Соучастником и главным финансистом данного проекта является Балтийский судостроительный завод города Санкт-Петербурга».

После утверждения проекта конкурса Александр Зубарев пообещал раскрыть подробности – как будет проходить выбор подрядчика и что будет собой представлять мемориальный комплекс.