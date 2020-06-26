Мэр Ялты пообещал туристам шикарный отдых после пандемии

Иван Имгрунт заверил поклонников города в том, что в Ялте их очень ждут

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Мэр Ялты обратился к поклонникам крымского города, которые в этом году из-за ограничительных мер пока не могут приехать на отдых.

Глава администрации города отметил, что в связи с проводимыми профилактическими мерами по нераспространению COVID-19, наплыва гостей в мае ялтинцы не увидели. Хотя именно в это время Южный берег заполняют отдыхающие.

Мэр заверил туристов в том, что после завершения пандемии Ялта будет готова принять гостей.