Мэр Ялты пообещал туристам шикарный отдых после пандемии

Иван Имгрунт заверил поклонников города в том, что в Ялте их очень ждут
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Мэр Ялты обратился к поклонникам крымского города, которые в этом году из-за ограничительных мер пока не могут приехать на отдых.
Глава администрации города отметил, что в связи с проводимыми профилактическими мерами по нераспространению COVID-19, наплыва гостей в мае ялтинцы не увидели. Хотя именно в это время Южный берег заполняют отдыхающие.
Мэр заверил туристов в том, что после завершения пандемии Ялта будет готова принять гостей.
—Прекрасные дворцы и музеи, уникальная природа, легендарные пляжи, вкусное вино, атмосфера счастья и, конечно, гостеприимные ялтинцы – все мы – вас любим и ждем!, — цитирует Ивана Имгрунта пресс-служба мэрии.