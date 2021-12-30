Мэр Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку

После встречи с Сергеем Аксёновым глава администрации Симферополя написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение покинуть пост главы администрации Симферополя. Глава Республики Сергей Валерьевич Аксёнов это решение поддержал. За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия», — написал Валентин Демидов на своей странице в социальной сети Фейсбук. Также Глава администрации Симферополя поблагодарил всех, с кем ему довелось работать и пожелал городу дальнейшего развития и процветания. Площадь Ленина в Симферополе будут благоустраивать заново

Глава Крыма неоднократно критиковал работу руководства столицы республики. В последний раз Аксенов объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина.