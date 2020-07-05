Мэр украинского Харькова признал право крымчан на референдум

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Жители Крыма имели право на референдум о статусе полуострова в 2014 году. Об этом мэр одного из крупнейших городов Украины Геннадий Кернес заявил в интервью украинскому блогеру.

По его словам, референдум о самоопределении полуострова позволяла проводить конституция Крымской Автономии.

«Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум, они имели право проводить референдум. Ну, согласно Конституции Крыма, так как это Автономная республика Крым, они имели право проводить», – сказал Кернес.

При этом он заявил, что никогда не мог подумать, что полуостров «уйдет в Россию».

В 2014 году по инициативе Кернеса Харьков стал городам, куда из Севастополя передали демонтированный в городе русских моряков памятник гетману Сагайдачному.

Крым стал частью России в результате предусмотренного международным правом референдума в марте 2014 года. Тогда более 95% крымчан отдали свой голос за воссоединение с Россией.