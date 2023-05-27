Меренговый рулет с лимонным курдом

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Описание приготовления:

Меренговый рулет готовится намного проще чем кажется на первый взгляд. Достаточно качественных продуктов и обычного миксера. При выпечке не открывайте духовку первые 15 минут, иначе корж осядет и будет похож на сладкий омлет.

Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Белки яичные 100 Грамм
  • Сахарная пудра 115 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Крахмал 1 Чайная ложка (без горки)
  • Сок лимонный 100 Миллилитров (+ 1 ст. ложка)
  • Желтки куриные 4 Штуки
  • Крахмал 1 Ст. ложка (в начинку)
  • Сахар 120 Грамм
  • Масло сливочнoe 25 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

267 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Меренговый рулет с лимонным курдом»

Меренговый рулет с лимонным курдом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления меренгового рулета с лимонным курдом.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Для лимонного курда выложите в кастрюлю с толстым дном яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Влейте лимонный сок и перемешайте.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Варите массу на водяной бане до загустения, примерно 5-6 минут.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Снимите курд с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Закройте пленкой в контакт и остудите.

Меренговый рулет с лимонным курдом

В чашу миксера вылейте яичные белки, добавьте щепотку соли и взбейте на средней скорости до легкой пены.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Добавьте в белки лимонный сок и, увеличив скорость, постепенно добавляя сахарную пудру, взбивайте до плотных пиков.

Меренговый рулет с лимонным курдом

В белковую массу добавьте крахмал и перемешайте.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Противень 20 на 20 сантиметров застелите пергаментом, выложите меренгу и разровняйте в прямоугольник.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Выпекайте меренговый корж при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут. Спустя время достаньте корж из духовки, переверните на чистый пергамент и снимите тот, на котором выпекался. Дайте коржу полностью остыть.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Нанесите лимонный курд на меренговый корж ровным слоем.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Сверните корж в рулет, украсьте и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Приятного аппетита!

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