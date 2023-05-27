Описание приготовления:
Меренговый рулет готовится намного проще чем кажется на первый взгляд. Достаточно качественных продуктов и обычного миксера. При выпечке не открывайте духовку первые 15 минут, иначе корж осядет и будет похож на сладкий омлет.
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Белки яичные 100 Грамм
- Сахарная пудра 115 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Крахмал 1 Чайная ложка (без горки)
- Сок лимонный 100 Миллилитров (+ 1 ст. ложка)
- Желтки куриные 4 Штуки
- Крахмал 1 Ст. ложка (в начинку)
- Сахар 120 Грамм
- Масло сливочнoe 25 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
267 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Меренговый рулет с лимонным курдом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления меренгового рулета с лимонным курдом.
Для лимонного курда выложите в кастрюлю с толстым дном яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал.
Влейте лимонный сок и перемешайте.
Варите массу на водяной бане до загустения, примерно 5-6 минут.
Снимите курд с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Закройте пленкой в контакт и остудите.
В чашу миксера вылейте яичные белки, добавьте щепотку соли и взбейте на средней скорости до легкой пены.
Добавьте в белки лимонный сок и, увеличив скорость, постепенно добавляя сахарную пудру, взбивайте до плотных пиков.
В белковую массу добавьте крахмал и перемешайте.
Противень 20 на 20 сантиметров застелите пергаментом, выложите меренгу и разровняйте в прямоугольник.
Выпекайте меренговый корж при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут. Спустя время достаньте корж из духовки, переверните на чистый пергамент и снимите тот, на котором выпекался. Дайте коржу полностью остыть.
Нанесите лимонный курд на меренговый корж ровным слоем.
Сверните корж в рулет, украсьте и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Приятного аппетита!