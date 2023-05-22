Описание приготовления:
Мандарины выбирайте яркие, желательно большие, тогда их будет легче чистить. При желании в меренговое тесто или крем можно добавить молотые орешки.
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин / Яйца
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Белки яичные сырые 200 Грамм
- Соль По вкусу
- Крахмал кукурузный 30 Грамм
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)
- Мандарин 400 Грамм
- Сливки для взбивания 33% 200 Миллилитров
- Сахарная пудра 250 Грамм (+ 2 ст. ложки в крем)
Количество порций 4
Калорийность
137 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Меренговый рулет с мандаринами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления меренгового рулета с мандаринами.
Яичные белки вылейте в чашу миксера, добавьте щепотку соли и взбейте в мягкую пену.
Влейте в чашу лимонный сок, увеличьте скорость и добавляя сахарную пудру взбивайте все до пышной, плотной массы, примерно 10 минут.
Добавьте в меренгу крахмал и аккуратно перемешайте.
Противень застелите пергаментом и выложите белковую массу, разровняйте в прямоугольник 40 на 35 сантиметров.
Выпекайте меренговый корж в течение 20-25 минут. Верх должен стать золотистым и хрустящим. Спустя время достаньте корж из духовки и переверните его на чистый лист пергамента, снимите пергамент, на котором выпекался. Полностью остудите меренговый корж.
Сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром взбейте в пышную массу и нанесите на корж из меренги.
Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, удалите все перегородки и пленки. Разрежьте их на кусочки и разложите поверх крема.
Аккуратно сверните меренговый корж в рулет, украсьте и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Приятного аппетита!