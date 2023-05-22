Меренговый рулет с мандаринами

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Описание приготовления:

Мандарины выбирайте яркие, желательно большие, тогда их будет легче чистить. При желании в меренговое тесто или крем можно добавить молотые орешки.

Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин / Яйца
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Белки яичные сырые 200 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Крахмал кукурузный 30 Грамм
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)
  • Мандарин 400 Грамм
  • Сливки для взбивания 33% 200 Миллилитров
  • Сахарная пудра 250 Грамм (+ 2 ст. ложки в крем)

Количество порций 4

Калорийность

137 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Меренговый рулет с мандаринами»

Меренговый рулет с мандаринами

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления меренгового рулета с мандаринами.

Меренговый рулет с мандаринами

Яичные белки вылейте в чашу миксера, добавьте щепотку соли и взбейте в мягкую пену.

Меренговый рулет с мандаринами

Влейте в чашу лимонный сок, увеличьте скорость и добавляя сахарную пудру взбивайте все до пышной, плотной массы, примерно 10 минут.

Меренговый рулет с мандаринами

Добавьте в меренгу крахмал и аккуратно перемешайте.

Меренговый рулет с мандаринами

Противень застелите пергаментом и выложите белковую массу, разровняйте в прямоугольник 40 на 35 сантиметров.

Меренговый рулет с мандаринами

Выпекайте меренговый корж в течение 20-25 минут. Верх должен стать золотистым и хрустящим. Спустя время достаньте корж из духовки и переверните его на чистый лист пергамента, снимите пергамент, на котором выпекался. Полностью остудите меренговый корж.

Меренговый рулет с мандаринами

Сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром взбейте в пышную массу и нанесите на корж из меренги.

Меренговый рулет с мандаринами

Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, удалите все перегородки и пленки. Разрежьте их на кусочки и разложите поверх крема.

Меренговый рулет с мандаринами

Аккуратно сверните меренговый корж в рулет, украсьте и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Меренговый рулет с мандаринами

Приятного аппетита!

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