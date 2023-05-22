Описание приготовления:

Мандарины выбирайте яркие, желательно большие, тогда их будет легче чистить. При желании в меренговое тесто или крем можно добавить молотые орешки.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин / Яйца

Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Белки яичные сырые 200 Грамм

Соль По вкусу

Крахмал кукурузный 30 Грамм

Сок лимона 1 Ст. ложка

Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)

Мандарин 400 Грамм

Сливки для взбивания 33% 200 Миллилитров

Сахарная пудра 250 Грамм (+ 2 ст. ложки в крем)

Количество порций 4

Калорийность

137 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Меренговый рулет с мандаринами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления меренгового рулета с мандаринами.

Яичные белки вылейте в чашу миксера, добавьте щепотку соли и взбейте в мягкую пену.

Влейте в чашу лимонный сок, увеличьте скорость и добавляя сахарную пудру взбивайте все до пышной, плотной массы, примерно 10 минут.

Добавьте в меренгу крахмал и аккуратно перемешайте.

Противень застелите пергаментом и выложите белковую массу, разровняйте в прямоугольник 40 на 35 сантиметров.

Выпекайте меренговый корж в течение 20-25 минут. Верх должен стать золотистым и хрустящим. Спустя время достаньте корж из духовки и переверните его на чистый лист пергамента, снимите пергамент, на котором выпекался. Полностью остудите меренговый корж.

Сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром взбейте в пышную массу и нанесите на корж из меренги.

Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, удалите все перегородки и пленки. Разрежьте их на кусочки и разложите поверх крема.

Аккуратно сверните меренговый корж в рулет, украсьте и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!