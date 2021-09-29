Меру пресечения Кабанову и Храмову обжаловали в Верховном суде

Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов экс-вице-премьера РК Евгения Кабанова и экс-главы Минстроя РК Михаила Храмова на избранную им ранее меру пресечения, передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Крыму обвиняют бывшего вице-премьера Евгения Кабанова в мошенничестве «В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Михаила Храмова и Евгения Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых», – уточнил собеседник агентства.

Напомним, что Кабанов и Храмов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.