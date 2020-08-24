Изготовление пакетов на заказ

Полиэтиленовые пакеты изготавливаются в несколько этапов. На первом этапе определяется цель их применения и используемые материалы: полиэтилен высокого давления или полиэтилен низкого давления. Затем полиэтилен в виде гранул подается в экструдор, где его расплавляют, а затем выдувают в виде пленки. Она имеет вид рукава. Затем его коронируют для дальнейшего нанесения печати. Максимальная ширина пакета зависит от ширины экструдера. С помощью специального устройства для фальцовки пленочного рукава становится возможным выполнить загиб пакета. Вы сегодня можете по выгодной цене купить мешки для мусора оптом от производителя.

На втором этапе на рукав наносится изображение или печать. Для создания на пакете разноцветного рисунка используются специальные флексомашины. На третьем этапе после нанесения изображения пакеты поступают на нарезку, которая выполняется с помощью горячего ножа пакетоделочной машины.

Пакеты для мусора или для фасовки завершают изготовлением дна, которое также выполняется горячим ножом. Вначале он образует сварной шов, после чего отрезает пакет от рукава.

Пакеты в виде маек производятся на четвертом этапе. Они имеют два сварных шва, расположенных с двух сторон. Нарезка пакетов осуществляется с помощью фотоэлемента, способного улавливать рисунок. После запаивания пакетов их формируют в пачки и отправляют на вырубку горловины, которую выполняет вырубной пресс. Таким образом, получают изделия с вырубной и петлевой ручкой. В завершение работ готовые пакеты складывают в пачки и отправляют их на склад или непосредственно к заказчику.

Путешественники также хорошо знают цену пластмассовым пакетам, так как их можно приспособить для самых разных целей и, в то же время, легко хранить в свернутом виде. Эта продукция прекрасно подходит для отдельного хранения грязных и чистых вещей, служит отличной защитой обуви во время дождя или шапочкой для приема душа. Не менее важно защитить электронику от попадания капель дождя, с чем также легко справляется пакет.

В домашнем хозяйстве бумажные пакеты могут использоваться для хранения различных вещей, в том числе, обуви, а также для выбрасывания мусора из пылесборников пылесоса. Некоторые молодые мамы используют пакеты для размещения в них влажных игрушек после купания ребенка. В них делают дырочки, через которые вода с игрушек стекает в раковину.