Место для «трудовой биографии». Что теряют крымчане из-за пропавших архивов

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 5. АиФ-Крым №5 03/02/2021

Человек не может предвидеть, что однажды запись в его трудовой книжке вызовет сомнение: дескать, оформлена не по тем стандартам. Или что кадровик внесёт данные с ошибкой. Или вкрадутся какие-то расхождения между документами. Чаще всего всё это «всплывает» при оформлении пенсии.

Кстати В 2016 году в Крыму была создана Комиссия по реализации пенсионных прав граждан. Оказалось, что непорядочность многих работодателей в отношение архивов «аукнулась» бывшим работникам: невозможно подтвердить стаж, зарплаты. Комиссия со времени своего создания принята тысячи заявлений об установлении периодов работы, включаемых в трудовой стаж, даёт оценку предоставленным документов, выслушивает показания свидетелей, работавших вместе с заявителями. И свои решения передаёт в территориальный Пенсионный фонд.

Кому это нужно?

Для многих крымчан сбор всевозможных справок превращается в настоящий квест. Иногда — бессмысленный, потому, что подтверждающие документы взять негде. В 90-е много государственных предприятий распадалось, дробилось, меняло форму собственности. И часто всё их бумажное наследство исчезало или уничтожалось. В украинские времена случаи, когда компании, фирмы, организации не утруждали себя сдачей документов в государственный или муниципальные архивы, тоже встречались. А в 2014-2015, когда многие предприятия ликвидировались, прекращали свою деятельность, судьба их документации полностью зависела от добросовестности руководителей.