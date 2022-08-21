Сучасний світ не можна уявити без такого простого, але незамінного атрибуту, як бейдж. Металеві бейджі — це табличка з ім’ям або логотипом компанії, для кріплення бейджу використовується кліпса з шпилькою або магнітом. Булавка надійно фіксує бейдж на одязі, і його практично неможливо втратити, а витончений магніт не залишає слідів та проколів. Металеві бейджі як частина іміджу компанії ви можете замовити під власне виготовлення на сайті компанії Гравертон.

Насамперед наявність металевого бейджика надає можливість потенційному співрозмовнику отримати основну інформацію про людину та її статус. Завдяки бейдж не доводиться ставити зайвих питань, а можна самостійно знайти потрібну людину і звернутися до неї на ім’я. Крім того, людська психологія така, що під час розмови люди часом забувають імена своїх співрозмовників або думають, що забули, а бейдж легко знімає незручність та допомагає підтримувати ввічливу бесіду.

Ще один важливий нюанс – бейджики здатні візуально передавати інформацію про рівень благополуччя компанії та рівень її поваги до своїх клієнтів. Імідж будь-якої компанії тільки зміцниться, якщо її співробітники носитимуть зовні привабливі металеві бейджі, що виділяються на тлі затрапезних візиток на прищіпках.

Основні переваги металевих магнітних бейджів:

Вони дуже легкі та рівномірно прикріплюються до будь-якого одягу, Мають солідний та представницький вигляд, універсальний.

За бажанням ви можете замовити металевий значок з віконцем для отримання інформації, що змінюється, або замовити металевий значок без віконця, з надрукованим безпосередньо на значку ім'ям. Зазвичай, у вікно вставляється записка з друкованим текстом: прізвище, ім'я співробітника, посада і т.д.