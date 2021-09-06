Металлические опоры и строительная будка «выросли» посреди двора на улице Гавена

Дворовая зона вновь может оказаться за забором. Спустя 3 года затишья, жители улицы Гавена бьют тревогу – внезапно объявившийся частник решил обнести ограждением единственную местную зелёную зону. Монтировать ограждение владелец участка (как он себя называет) начал в районе 4 часов дня 6 сентября. Пришедшие с работы жильцы ближайших домов оказались шокированы такой ситуацией – они сразу же обратились в полицию и сообщили о происходящем СМИ. На место незамедлительно выдвинулась съёмочная группа телеканала «НТС». «Я против. Здесь должно остаться всё. Это история нашего города, Крыма. Я здесь родился, пешком ходил. Здесь был пустырь. Мои отцы, бабушки и дедушки проливали кровь за это. И чтобы забирать и изымать… Вы вырубаете всё, вырубаете деревья. Вы сначала хоть сделайте что-то, посадите. Зачем щемить людей?»Десятки собравшихся вместе жильцов, желающих остановить то, что по всем признакам напоминает первый этап строительных работ, не могут сдержать эмоций. МАРИЯ САВЧЕНКО, жительница дома №14-А по улице Гавена: «Нас обеспокоило возведение забора вплотную к нашим домам. На вопрос: «на основании чего?», нам сказали: «я частный владелец этой территории, физическое лицо, владею этой территорией с 1993 года».

Уплотнительная застройка (то, чего боятся жители больше всего) может лишить горожан единственного зелёного островка в округе. Опасаются люди и роста антропогенной нагрузки на район. Больше людей – больше машин. А даже сейчас из-за количества припаркованных автомобилей разъехаться двум легковушкам здесь практически невозможно. МАРИЯ САВЧЕНКО, жительница дома №14-А по улице Гавена: «Нам нужна здесь зелёная зона. Сохранение этого древесного покрова, где каждый день у нас гуляют дети. Здесь и так плотная застройка. Сплошные выхлопные газы». Не так давно, в начале прошлого года, им уже приходилось биться за эту территорию. Вопрос в итоге обсуждали на уровне Законодательного собрания Севастополя, где было чётко сказано – строительство здесь невозможно до принятия Генплана. МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «До приёма Генплана законным образом запретить там строительство и, что важно, организовать профильные структуры для контроля за исполнением этого решения. Потому что у нас, как только идёт речь о том, что признаётся незаконным, там попытка строительства на каком-то месте, можно привести десятки примеров, но тут же там начинается вестись удесятерёнными темпами. Крайний пример – это около памятника Солдату и Матросу вдруг внезапно возникло нечто».В противоположной стороне от жителей, за автомобилями, особняком стоят несколько человек, представившихся владельцами участка. На контакт с людьми они идти отказываются, на вопросы журналистов отвечают уклончиво.

«Здравствуйте. Скажите пожалуйста, люди говорят, что Вы имеете отношение к этому участку. Это так?

— Да, имею.

— То есть Вы владелец участка? Или застройщик? Можете уточнить?

— Директор предприятия.

— Связанного с этим участком?

— Да

— А что за предприятие? Вы не будете говорить?

— Нет

— Тогда можете внести ясность?

— Мои документы готовы.

— А документы на что?

— На земельный участок.

-А он таким и будет оставаться? Интересно для людей внести ясность. Они переживают. Переживают, что здесь будет семиэтажное здание, что здесь может появиться какой-то парк. Вы скажите, чтобы люди в догадках не терялись

— Сначала посмотрите документы, что по ним предполагается, а уже потом…

— А какие документы?

— Мы готовы показать представителю власти.

— То есть людям Вы не покажете?

— Пока нет.

— А почему?

— Ну а зачем? Тут атмосфера и так такая. Зачем всё усугублять?»Так и не добившись вразумительных пояснений от владельцев участка, люди были вынуждены обратиться в полицию. Ждать приезда участкового пришлось 2,5 часа. «Прошло 2,5 часа. К нам не прибыли уполномоченные лица заглянуть в их документацию. Уже поставили сторожку, киоски и всё остальное».

Участковый всё же прибыл на место. Публичного обсуждения сложившейся проблемы не случилось – что с представителем жильцов, что с инициатором ограждения половины двора забором общались в автомобиле. Томительное ожидание решения прервалось – людям озвучили то, чего они боялись услышать. «У них есть документы, у них есть договор. У людей, в принципе, всё на законных основаниях. Поэтому что-либо комментировать я не уполномочен в этом формате, извините».С позицией полиции жильцы не согласны. С их точки зрения, одного договора аренды недостаточно, чтобы полностью огородить участок. Да и само право на его владение в столь близкой от других, давно заселённых домов, дистанции вызывает у людей большие сомнения.

МАРИЯ САВЧЕНКО, жительница дома №14-А по улице Гавена: «Застройщик на данный момент не отрицает, что у него нет разрешительной документации на постройку. А это исключает право, согласно правилам Департамента архитектуры и градостроительства, на возведение каких-либо строений вокруг. На облагораживание территории, а тем более – на выгрузку сторожек, ларьков и всего остального».Попытки уточнить у участкового, какие именно документы имеют при себе арендаторы, успехом не увенчались. Представители полиции пообещали провести проверку, но останавливать монтаж забора на этот период, со слов правоохранителей, у них нет оснований. Озвучив этот факт, полицейские удалились. Местные жители просто так сдаваться не намерены – они собираются обратиться в Правительство Севастополя и Законодательное собрание города с целью отстоять двор, в котором до недавнего времени могли играть их дети и прогуливаться пожилые люди. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»