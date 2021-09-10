Знаете ли вы, что тип окон в вашем доме может быть решающим фактором для потенциального покупателя? Некоторые покупатели считают, что двойное остекление является обязательным условием при покупке недвижимости. К счастью, установка стеклопакетов не так дорога, как вы думаете.

Компания Tvoeokno предлагает целый ряд пвх окон с двойным и тройным остеклением по доступным ценам. Таким образом, вы обязательно найдете что-то, что соответствует вашим потребностям и эстетике вашего дома. В компании можно купить металлопластиковые окна в Tvoeokno в Киеве известных производителей, которые обеспечат тишину, безопасность и тепло. Поднимите стоимость вашей недвижимости сегодня с установкой совершенно новых металлопластиковых окон.

Преимущества пластиковых окон

Наряду со многими типами пластиковых окон, есть также много преимуществ.

Низкие эксплуатационные расходы

Оконные рамы не нуждаются в покраске или герметизации, что значительно снижает потребность в регулярном обслуживании. Они легко моются — просто протрите их влажной тряпкой.

Прочные и долговечные

Пластиковые окна долговечны. Материалы металлопластиковых окон хорошего качества, которые проверены на устойчивость к ультрафиолету и прослужат вам 30 и более лет. В компании https://www.alias.zp.ua/ можно приобрести металлопластиковые окна по доступным ценам.

Устойчивы к гниению

Поскольку пластиковые окна не сделаны из дерева, они устойчивы к гниению и коррозии — даже если они расположены в местах, подверженных плохой погоде.

Тепловая эффективность

ПВХ является непроводящим материалом, а это означает, что окна не передают тепло, поэтому тепло в вашем доме стабильно и комфортно в любую погоду. Сочетание окон металлопластика и двойного остекления позволяет получить высокоэффективные окна и, как следствие, снизить расходы на электроэнергию.

Высокий уровень безопасности

Известно, что 23% воров входят в недвижимость через окна первого этажа. Таким образом, если ваши окна не защищены должным образом, вы можете подвергнуть риску свой дом и свою семью. К счастью, одним из основных преимуществ пластиковых окон является то, что они включают в себя системы мультиблокировки, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности для вашего дома или бизнеса.

Вторичная переработка

Это может быть странным преимуществом, если вы рассматриваете возможность покупки пластиковых окон для своего дома, их можно утилизировать. Это делает его очень эффективным материалом, который можно безопасно перерабатывать в конце срока службы.