Метеор: самый быстрый способ попасть в Петергоф из Санкт-Петербурга

Поездка на автобусе до знаменитого комплекса из Северной столицы занимает около часа, а с учётом интенсивного движения может продлиться намного дольше. Но есть более скоростная и интересная альтернатива: приобрести билеты на Метеор в Петергоф и отправиться в увлекательное путешествие по воде, которое займёт всего лишь 35 минут! Пока другие будут в дороге, пассажиры быстроходного катера уже смогут наслаждаться потрясающими видами знаменитого памятника садово-паркового искусства XVIII века.

Достопримечательности в пути

Свежий бриз и завораживающие пейзажи Финского залива и Невы – это далеко не всё, что ждёт пассажиров Метеора. Маршрут построен так, чтобы во время поездки туристы смогли насладиться видами самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга с необычного ракурса. С неожиданной стороны предстанут:

Кунсткамера – старейший музей России, основанный более 300 лет назад.

Петропавловская крепость – сердце Северной столицы.

Исаакиевский собор – крупнейший православный храм города.

Эрмитаж, входящий в список самых красивых и больших музеев мира.

Путь Метеора пролегает мимо таких грандиозных современных строений современности, как «Лахта-Центр», «Зенит-Арена», Петровский стадион.

Тарифы для пассажиров теплохода

Места на Метеоре разделены на 2 категории:

Комфорт. Расположены в носовой части катера, откуда за счет панорамных окон открываются самые лучшие виды. Сюда не доносится шум двигателя, поэтому можно расположиться в мягких креслах и в комфортной тишине наслаждаться проплывающими мимо пейзажами. Стандарт. Места находятся в центре и кормовой части. Билеты здесь дешевле, однако по удобству салоны практически не уступают зоне комфорт-класса. Любоваться видами можно из боковых окон.

Для маленьких пассажиров предусмотрен детский тариф, а ребёнка до 3-х лет разрешено провозить бесплатно, при условии, что он не занимает отдельного кресла. Поэтому поездка в Петергоф на теплоходе даже большой семьей не ударит по бюджету и станет приятным впечатлением для каждого из путешественников.

Покупка билетов

Оплатить проезд можно самыми разными способами. Заранее заказывайте билеты на сайте компании «Водоход» либо позвоните операторам по телефону. Также продажа производится на причале «Нижний Эрмитаж», в кассе № 2 пристани ГМЗ «Петергоф». Рекомендуем сразу приобрести билеты в оба направления, включая Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург, чтобы забронировать лучшие места на отходящем в нужное вам время теплоходе.