Методика диагностики и обследования миомы матки

Миома матки является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний среди женщин в климактерический и репродуктивный период. Чтобы вовремя назначить лечение, нужно своевременно выявить патологию, которая часто развивается бессимптомно. Центр «Другая гинекология» предлагает женщинам пройти диагностику миомы матки по приятным ценам.

Гинекологический осмотр

Перед началом гинекологического осмотра врач проводит опрос пациентки и собирает информацию о симптомах. Диагностика проводится с помощью пальпации низа живота выше лобковой кости. Это помогает определить, есть ли рост матки. При диагностировании миомы это обследование выявляет асимметричность матки.

При жалобах женщины на частые кровотечения гинеколог обращает внимание на состояние кожных покровов и цвет кожи. При железодефицитной анемии наблюдается сильная бледность кожных покровов. Ручное исследование помогает оценить поверхность матки: при наличии миоматозных узлов она бугристая, шероховатая и с уплотнениями. Внутреннее исследование с помощью зеркал позволяет выявить миомы на шейке матки.

Лабораторная диагностика

Следующие анализы помогают поставить точный диагноз относительно миомы матки:

Анализ крови. По показателям общего анализа крови можно определить степень железодефицитной анемии. Также количество лейкоцитов помогает выявить воспалительный процесс, который может осложнять течение миомы.

Биохимическое исследование крови. При нем оцениваются такие показатели, как уровень глюкозы, белка, билирубина и сывороточного железа. При смещении в патологическую сторону проводится коррекция.

Анализ мочи. Он помогает предотвратить и диагностировать заболевания мочеиспускательной системы.

Концентрация гормонов. Анализ на прогестерон и эстрогены позволяет безошибочно определить миому матки. Для назначения лечения проводится расширенное исследование на гормоны.

Иногда спектр обследований расширяется при присоединении дополнительных заболеваний. Коагулограмма позволяет оценить работу свертывающей системы крови, а исследование на онкомаркеры помогает исключить онкологию.

УЗИ как основной метод диагностики миомы

Исследование с помощью ультразвуковых волн позволяет определить структуру, размер и разновидность новообразования. УЗИ назначается в определенный день менструального цикла, как и гистероскопия или лапароскопия. С помощью УЗИ можно не только диагностировать миому, но и контролировать ее рост в динамике.

Если УЗИ оказывается неэффективным, то назначается МРТ. Оно четко показывает структурное строение и особенности кровоснабжения миоматозных узлов. Лапароскопия позволяет провести диагностику и лечение одновременно. С помощью трех маленьких проколов можно выяснить местоположение опухоли и сразу ее удалить. Этот метод является органосохраняющим, поэтому часто используется в медицинском центре «Другая гинекология».