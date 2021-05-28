Междугородние поездки из Харькова в Славянск

Харьков по праву относят к крупнейшим украинским городам, поэтому здесь огромный пассажирский потоку приезжающих и уезжающих по разным направлениям, к примеру, в Славянск. Данный маршрут довольно популярен не только среди жителей города, но и приезжих. Большинство автотранспортных компаний предлагает комфортабельные пассажирские перевозки.

Безопасность прежде всего!

Заказывая маршрутки Харьков Славянск, важно помнить, что безопасность всегда стоит на первом месте. Перед выбором подходящего перевозчика необходимо обращать внимание на:

Наличие новых и современных автомобилей со сроком эксплуатации не более 5 лет.

Высококвалифицированный персонал. Водители обязательно должны быть не только вежливы, аккуратны, следить за чистотой салона, но и иметь большой стаж работы (желательно более 10 лет).

Весь автотранспорт перед выездом должен пройти обязательный технический осмотр и быть в исправном состоянии, чтоб пассажиры были уверены в безопасности.

Шоферы перед выездом проходят медицинский осмотр.

Комфорт – залог успешной поездки

При выборе компании перевозчика практически все пассажиры обращают внимание на комфорт. Во время поездки можно:

Насладиться приятной музыкой или просмотром любимого фильма.

Пользоваться бесплатным Вай фаем.

Применять USB – розетки для зарядки мобильных устройств.

Ощутить комфортное пребывание в салоне за счет работы кондиционера в летнее время и печки в холодные дни.

Перевозить багаж без доплат. Это касается сумки или чемодана размером до 70 сантиметров высотой и 20 литров в объеме.

Предварительное оформление брони

Пассажиры имеют возможность заблаговременно забронировать нужное количество мест на определенную дату в удобное время. Для этого можно воспользоваться:

Телефоном. Диспетчер самостоятельно перезвонит для уточнения деталей.

Заполнить заявку на сайте компании

Приобрести билеты непосредственно у водителя во время поездки. Однако, стоит помнить, что последний вариант не лучшее решение, поскольку нужных мест на необходимое время может не оказаться. При желании пассажир может забронировать билеты заранее, а плату произвести у водителя в день отъезда. За два часа до выезда пассажира уведомят посредством смс о номере машины.

Комфортабельное маршрутное такси – это всегда выгодно, удобно и надежно, убедиться в этом можно легко на собственном опыте. Легкой дороги и хорошего настроения, пользуйтесь лучшими условиями для междугородних поездок.

Источник: Перевозчик Bus-Express

Харьков Славянск https://bus-express.net.ua/slaviansk/