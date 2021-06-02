Межкомнатные двери в Кривом Роге

Размеры межкомнатных дверей, которые можно купить в магазине

Магазины дверей эконом-класса недорого предлагают купить в Кривом Роге различные варианты и модели полотен со стандартизированными размерами:

550х1900 и 600х1900 — для туалета, ванной, совмещенного санузла;

600х2000 — одно из полотен двустворчатой двери в зал, может также устанавливаться в некоторые проемы туалетов и ванных;

700х2000 — межкомнатная дверь в кухню, можно также купить как вторую створку двустворчатой двери в большую комнату;

800х2000 — часть двуполой двери в гостиную либо отдельное полотно для большой комнаты;

900х2000 — одна из створок двустворчатого полотна в зал.

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Как видно, размеры межкомнатных дверей при желании и наличии достаточных знаний можно определить самостоятельно. Не стоит бояться, что проем слишком кривой, имеет разбежки при замерах с разных сторон. Двери заведомо подбирают таким образом, чтобы они вместе с коробкой имели несколько меньшие габариты, чем проемы. Все зазоры заделывают монтажной пеной и закрывают наличником.

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Замеряем проем под входную дверь

Проем под входную дверь замеряют таким же способом, как и для межкомнатных полотен. Если старый дверной блок еще не демонтирован, уберите наличники, щепки, все то, что когда-то использовалось в качестве заполнителя шва, чтобы видеть чистый проемный контур. Замеры производят трижды:

по ширине — у пола, посередине, ближе к верхней части проема;

по высоте — слева, в середине, справа.

Следует принимать внимание тот факт, чистовое ли напольное основание со стороны коридора, или планируется заливать стяжку, укладывать плитку, что несколько поднимет уровень пола. Записать следует самые меньшие значения, которые получились при замере высоты и ширины. Зазор между проемом и дверной коробкой должен быть не менее 20 мм с каждой стороны. Это необходимо для возможной регулировки двери в процессе установки и для того, чтобы монтажная пена заполнила шов в достаточном для тепло- и звукоизоляции объеме.