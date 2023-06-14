Описание приготовления:

Такой мясной пирог можно подать не только на семейный обед, но и за праздничным столом его встретят на ура. Начинка может из любых овощей, мяса или колбасы, а мясной фарш заменить на фарш из куриной грудки. Подавать пирог можно в горячем или теплом виде, нарезав как пиццу на кусочки.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (смешанный)

Яйцo 1 Штука

Сыр твердый 120 Грамм

Майонез 1 Ст. ложка

Кетчуп 1 Ст. ложка

Черри 100 Грамм

Грибы 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Перец черный По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

13 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной пирог без теста»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного пирога без теста.

Выложите мясной фарш в миску, посолите, поперчите и разбейте в него яйцо. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до уплотнения и однородной массы.

Противень застелите бумагой для выпечки, выложите фарш и сделайте из него ровную, круглую лепешку. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Пока запекается мясной корж, обжарьте порезанные на дольки грибы с мелко резаным репчатым луком в течение 7-10 минут.

Смешайте майонез и кетчуп до однородности. Достаньте мясную основу из духовки и полностью смажьте смесью.

На соус разложите обжаренные грибы.

Помидорки черри вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Разложите их на обжаренные грибы.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх мясного пирога. Верните противень с мясным пирогом в духовку и запекайте еще 15 минут.

Приятного аппетита!