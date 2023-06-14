Мясной пирог без теста

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Описание приготовления:

Такой мясной пирог можно подать не только на семейный обед, но и за праздничным столом его встретят на ура. Начинка может из любых овощей, мяса или колбасы, а мясной фарш заменить на фарш из куриной грудки. Подавать пирог можно в горячем или теплом виде, нарезав как пиццу на кусочки.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш 500 Грамм (смешанный)
  • Яйцo 1 Штука
  • Сыр твердый 120 Грамм
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Кетчуп 1 Ст. ложка
  • Черри 100 Грамм
  • Грибы 100 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Перец черный По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

13 г

Белки

16 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной пирог без теста»

Мясной пирог без теста

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного пирога без теста.

Мясной пирог без теста

Выложите мясной фарш в миску, посолите, поперчите и разбейте в него яйцо. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до уплотнения и однородной массы.

Мясной пирог без теста

Противень застелите бумагой для выпечки, выложите фарш и сделайте из него ровную, круглую лепешку. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Мясной пирог без теста

Пока запекается мясной корж, обжарьте порезанные на дольки грибы с мелко резаным репчатым луком в течение 7-10 минут.

Мясной пирог без теста

Смешайте майонез и кетчуп до однородности. Достаньте мясную основу из духовки и полностью смажьте смесью.

Мясной пирог без теста

На соус разложите обжаренные грибы.

Мясной пирог без теста

Помидорки черри вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Разложите их на обжаренные грибы.

Мясной пирог без теста

Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх мясного пирога. Верните противень с мясным пирогом в духовку и запекайте еще 15 минут.

Мясной пирог без теста

Приятного аппетита!

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