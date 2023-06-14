Описание приготовления:
Такой мясной пирог можно подать не только на семейный обед, но и за праздничным столом его встретят на ура. Начинка может из любых овощей, мяса или колбасы, а мясной фарш заменить на фарш из куриной грудки. Подавать пирог можно в горячем или теплом виде, нарезав как пиццу на кусочки.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 500 Грамм (смешанный)
- Яйцo 1 Штука
- Сыр твердый 120 Грамм
- Майонез 1 Ст. ложка
- Кетчуп 1 Ст. ложка
- Черри 100 Грамм
- Грибы 100 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец черный По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
203 ккал
Калорийность
13 г
Белки
16 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясной пирог без теста»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного пирога без теста.
Выложите мясной фарш в миску, посолите, поперчите и разбейте в него яйцо. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до уплотнения и однородной массы.
Противень застелите бумагой для выпечки, выложите фарш и сделайте из него ровную, круглую лепешку. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Пока запекается мясной корж, обжарьте порезанные на дольки грибы с мелко резаным репчатым луком в течение 7-10 минут.
Смешайте майонез и кетчуп до однородности. Достаньте мясную основу из духовки и полностью смажьте смесью.
На соус разложите обжаренные грибы.
Помидорки черри вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Разложите их на обжаренные грибы.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх мясного пирога. Верните противень с мясным пирогом в духовку и запекайте еще 15 минут.
Приятного аппетита!