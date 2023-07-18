Во время подготовки к большому застолью можно столкнуться с довольно неприятной проблемой, когда хочется испечь закусочный пирог, а духовка уже занята гарниром или десертом. Переживать по этому поводу не стоит. Так как можно приготовить идеальный мясной пирог на сковороде (без всяких заморочек).

Для того чтобы еще больше ускорить этот процесс, нужно купить или заранее достать из морозильной камеры уже перемолотый фарш. Тогда на начинку у вас уйдет минимальное количество времени.

Как приготовить мясной пирог на сковороде

Чтобы подать к ужину такое аппетитное блюдо, вы должны взять сковороду (диаметром приблизительно 24 см) с крышкой подходящего размера. Ведь пирог готовится исключительно накрытым. Если в вашей крышке отсутствуют отверстия, периодически старайтесь ее поднимать, чтобы протереть от конденсата.

Ингредиенты

Свиной фарш450 г Лук1 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Паприка1 ч. л. Яйцо3 шт. Кефир200 мл Разрыхлитель10 г Пшеничная мука150 г Твердый сыр100 г Петрушка по вкусу

Приготовление

Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его средним кубиком. Выкладываем лук на сковороду с разогретым подсолнечным маслом. Обжариваем овощ до мягкости.Добавляем к луку свиной фарш, сладкую паприку, соль и черный перец. Тщательно всё перемешиваем. Обжариваем мясо с луком в течение 10 минут (до испарения всей влаги). Замешиваем тесто. В глубокую миску вбиваем яйца. Слегка их взбиваем. Вливаем кефир. Добавляем 0,25 ч. л. соли и разрыхлитель. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку. Замешиваем однородное тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.В сковороду с фаршем вливаем тесто. Равномерно распределяем его по всей мясной начинке при помощи ложки или кулинарной лопатки. Накрываем сковороду крышкой. Держим ее на слабом огне в течение 20 минут. Затем проверяем готовность пирога, сделав в нём прокол зубочисткой. Если на ней не осталось следов теста, значит, блюдо можно переворачивать.Накрываем пирог пергаментом. Прижимаем его плоской тарелкой. Переворачиваем пирог мясной начинкой вверх. Затем помещаем его с пергаментом в сковороду и готовим на среднем огне еще 5 минут, накрыв крышкой. Выключаем огонь.Натираем на терке твердый сыр. Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Сперва посыпаем пирог зеленью, затем — сыром. Накрываем его крышкой и оставляем еще на несколько минут.

Для приготовления такого пирога можно использовать как твердый сыр, так и моцареллу. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Когда выбранный вами сыр расплавится, мясной пирог можно будет подавать к столу. Приятного аппетита!