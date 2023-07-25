Мясной рулет из свиной рульки: рецепт с пивом

Подать к столу царскую нарезку проще простого, главное — не брать для этой цели бюджетную колбасу. Лучше всего приготовить вкуснейший натурпродукт в домашних условиях. Аккуратно нарежьте самодельный мясной рулет из свиной рульки — и получите массу комплиментов от пришедших гостей.

Для приготовления такой вкуснятины вам понадобится 2 кг свиной рульки и 4 л пива. Этот алкогольный напиток выполнит роль и воды, и маринада. Благодаря варке в пиве мясо будет иметь до неприличия насыщенный вкус.

Как приготовить мясной рулет из свиной рульки

Готовя этот домашний рулет, вы можете добавить к свинине не только морковку, нарезанную небольшим кубиком, измельченные зубчики чеснока и петрушку. Всыпьте при желании свои любимые пряности. Тмин и кориандр будут отличной добавкой к этому блюду. Они подарят ему бесподобный аромат.

Ингредиенты

Свиная голяшка2 кг Светлое пиво4 л Лавровый лист3 шт. Чеснок7 зуб. Морковь1 шт. Петрушка1 пуч. Соль по вкусу Черный перец (горошком) по вкусу

Приготовление

Поместите свиную рульку в большую кастрюлю. Залейте ее пивом. Очистите морковь. Добавьте ее, лавровый лист, черный перец и соль к мясу. Варите всё под крышкой в течение 1 часа на слабом огне. Снимите пенку и достаньте из кастрюли морковь. Продолжайте варить мясо еще 2 часа. Затем разберите его на волокна. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Промойте петрушку. Измельчите ее. Нарежьте небольшим кубиком отварную морковь. Соедините мясо с чесноком и зеленью. Добавьте морковь. Хорошенько всё перемешайте. Поместите полученную массу в пластиковую бутылку. Предварительно срежьте ее верхушку.Затяните бутылку фольгой или пищевой пленкой. Отправьте ее на 3 часа в холодильник. Готово!

Затем вам останется лишь аккуратно извлечь рулет из бутылки, разрезав ее при помощи ножниц. Ломтики этого домашнего натурпродукта послужат прекрасной мясной нарезкой к праздничному столу и идеальным дополнением к утренним бутербродам, благодаря которым завтрак будет очень сытным и вкусным. Обязательно попробуйте сделать аппетитный рулет из свиной рульки, используя пиво, а потом поделитесь с нами своими впечатлениями в комментариях под этим рецептом. Желаем вам успехов в приготовлении!