Описание приготовления:

Для рулета я брала домашние яйца с ярким желтком. Если яйца попались блеклые, добавьте немного куркумы или шафрана. Время запекания зависит от качества говядины, молодая говядина и вырезка готовится быстрее. Бекона может понадобиться больше или меньше, все зависит от размера отбитого мяса.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Рулеты География кухни: Чешская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм

Бекон 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Солёный огурец 50 Грамм (или маринованный)

Яйцо 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

17 г

Белки

16 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной рулет по-чешски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного рулета по-чешски.

Говядину вымойте, обсушите и разрежьте кусок, раскрывая в пласт. Мясо отбейте, посолите и поперчите.

Яйца разбейте в миску, посолите и перемешайте венчиком до однородности. Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте на среднем огне и поджарьте два яичных блинчика.

Отбитую говядину смажьте тертым чесноком и выложите на нее полоски бекона в один слой.

Выложите на бекон яичные блинчики в один слой. Соленый огурец натрите на крупной терке и распределите по блинчикам ровным слоем.

Сверните все в плотный рулет.

Обверните мясной рулет оставшимися полосками бекона, чтобы он закрыл шов мяса.

Аккуратно, чтобы рулет не развернулся, обжарьте его со всех сторон в разогретой сковороде на сильном огне.

Переложите обжаренный рулет в форму для запекания. Влейте 50 миллилитров воды и закройте фольгой. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 80 минут. Уберите фольгу и запекайте еще 10 минут. Спустя время достаньте, накройте фольгой и дайте постоять 10 минут.

Приятного аппетита!