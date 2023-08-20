Описание приготовления:
Для рулета я брала домашние яйца с ярким желтком. Если яйца попались блеклые, добавьте немного куркумы или шафрана. Время запекания зависит от качества говядины, молодая говядина и вырезка готовится быстрее. Бекона может понадобиться больше или меньше, все зависит от размера отбитого мяса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Рулеты География кухни: Чешская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм
- Бекон 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Солёный огурец 50 Грамм (или маринованный)
- Яйцо 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 4
Калорийность
212 ккал
Калорийность
17 г
Белки
16 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясной рулет по-чешски»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного рулета по-чешски.
Говядину вымойте, обсушите и разрежьте кусок, раскрывая в пласт. Мясо отбейте, посолите и поперчите.
Яйца разбейте в миску, посолите и перемешайте венчиком до однородности. Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте на среднем огне и поджарьте два яичных блинчика.
Отбитую говядину смажьте тертым чесноком и выложите на нее полоски бекона в один слой.
Выложите на бекон яичные блинчики в один слой. Соленый огурец натрите на крупной терке и распределите по блинчикам ровным слоем.
Сверните все в плотный рулет.
Обверните мясной рулет оставшимися полосками бекона, чтобы он закрыл шов мяса.
Аккуратно, чтобы рулет не развернулся, обжарьте его со всех сторон в разогретой сковороде на сильном огне.
Переложите обжаренный рулет в форму для запекания. Влейте 50 миллилитров воды и закройте фольгой. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 80 минут. Уберите фольгу и запекайте еще 10 минут. Спустя время достаньте, накройте фольгой и дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!