Сейчас на смену привычным отбивным и котлетам пришло множество интересных мясных блюд. Редакция «Со Вкусом» советует вам разнообразить свое ежедневное меню, приготовив мясные рулетики с яичной начинкой. Для этого вам необходимо лишь тонко отбить мягкое и сочное мясо свинины.

Для более диетического варианта можете взять куриную грудку или индюшиное филе. В качестве начинки используют следующие компоненты: яйца, сыр и шампиньоны, обжаренные с луком. Чтобы готовые рулетики не получились сухими, нужно запечь их в сливках или сметане. Так блюдо получится очень сочным, нежным и ароматным.

Мясные рулетики с яичной начинкой: нюансы приготовления

Сливки лучше брать повышенной жирности (20 или 33 %). Также подойдет и обычная сметана, взбитая с сырым яйцом. Поверьте, приготовление этих мясных рулетиков не займет у вас много времени. Зато они точно будут полезнее магазинных сосисок или колбасы. Такая закуска может быть отличным вариантом для перекуса, семейного ужина или торжества.

Ингредиенты

Свиная вырезка700 г Яйцо2 шт. Шампиньоны500 г Лук2 шт. Твердый сыр150 г Сливки200 мл Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Подготовьте необходимые продукты. Мякоть свинины нарежьте тонкими продолговатыми слайсами одинакового размера, выложите их на дощечку, накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком с двух сторон. Плоские кусочки посыпьте солью, молотым перцем и любимыми специями к мясу. Пластинки мяса сложите стопкой друг на друга, чтобы они как следует пропитались пряностями, накройте пищевой пленкой и отставьте в сторону. Приготовьте начинку. Головку лука очистите от пленки, мелко нарежьте, закиньте на разогретую сковороду. Пассеруйте овощ в масле до полупрозрачности. Грибы тщательно вымойте, нашинкуйте мелкими кубиками, закиньте к луку и перемешайте. Обжаривайте шампиньоны вместе с луком около 3 минут до полного испарения грибного сока. Посолите по вкусу. Шампиньоны остудите, переложите в глубокую емкость, добавьте измельченный на терке сыр. Яйца заранее сварите вкрутую, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к сыру с грибами. Начинку тщательно перемешайте и приправьте солью. Подготовленные куски мяса разложите на ровной поверхности. На один край выложите 1 ст. л. начинки. Затем сформируйте плотные рулетики. Чтобы изделия не распадались, тщательно скрепите их зубочистками с двух боков. Уложите заготовки на разогретую сковороду, обжарьте в масле на сильном огне со всех сторон до приобретения румяной корочки. Затем освободите рулетики от зубочисток, уложите в глубокую жаропрочную форму. Залейте сливками, присыпьте солью и перцем, поставьте в разогретую духовку. Запекайте блюдо примерно 30 минут. Часть сливочного соуса должна впитаться в мясо. Готовые рулетики с начинкой переложите на тарелку и подайте на стол. Приятного аппетита!

Поверьте, это блюдо — беспроигрышный рецепт, чтобы угостить свою семью или удивить гостей. Рулетики получаются необыкновенно вкусными, мягкими, с пикантной сочной начинкой. Также обратите внимание на следующий рецепт — шашлык мцвади по-грузински.