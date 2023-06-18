Описание приготовления:

Мясные трюфели получаются сочными и нежными за счет запекания в фольге. Их можно убрать в холодильник после остывания и они нисколько не заветрятся, а останутся такими же нежными. Их можно подавать с любым гарниром как обычные котлеты или тефтели. Моцареллу можно заменить на любой другой сыр или обжаренные грибы с луком.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (смешанный)

Моцарелла (шарики) 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Перец болгарский 1 Штука

Сухари для панировки 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Яйцo 1 Штука

Масло 2 Ст. ложки (подсолнечное или оливковое)

Количество порций 3

Калорийность

199 ккал

Калорийность

13 г

Белки

14 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясные трюфели»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясных трюфелей. Болгарский перец вымойте и обсушите.

Выложите в миску мясной фарш, посолите, поперчите и натрите репчатый лук на крупной терке.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, натрите на крупной терке и добавьте к фаршу с луком.

Разбейте в миску с фаршем и овощами яйцо, перемешайте и хорошенько отбейте фарш до уплотнения.

Разделите фарш на шесть одинаковых частей и сформируйте шарик. В середине каждого шарика сделайте лепешку и в середину выложите моцареллу.

Поднимите края мясной лепешки над сыром и соедините, придавая форму трюфеля. Выложите на фольгу.

Соедините края фольги наверху и закрутите, Сохраняя форму трюфеля. Лишний верх фольги отрежьте и выложите в форму для запекания. На дно формы немного налейте воды и поставьте в горячую духовку. Запекайте мясные трюфели при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте форму из духовки и дайте постоять 5-7 минут.

Приятного аппетита!