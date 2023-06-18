Описание приготовления:
Мясные трюфели получаются сочными и нежными за счет запекания в фольге. Их можно убрать в холодильник после остывания и они нисколько не заветрятся, а останутся такими же нежными. Их можно подавать с любым гарниром как обычные котлеты или тефтели. Моцареллу можно заменить на любой другой сыр или обжаренные грибы с луком.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 500 Грамм (смешанный)
- Моцарелла (шарики) 100 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Сухари для панировки 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Яйцo 1 Штука
- Масло 2 Ст. ложки (подсолнечное или оливковое)
Количество порций 3
Калорийность
199 ккал
Калорийность
13 г
Белки
14 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясные трюфели»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясных трюфелей. Болгарский перец вымойте и обсушите.
Выложите в миску мясной фарш, посолите, поперчите и натрите репчатый лук на крупной терке.
У болгарского перца удалите плодоножку и семена, натрите на крупной терке и добавьте к фаршу с луком.
Разбейте в миску с фаршем и овощами яйцо, перемешайте и хорошенько отбейте фарш до уплотнения.
Разделите фарш на шесть одинаковых частей и сформируйте шарик. В середине каждого шарика сделайте лепешку и в середину выложите моцареллу.
Поднимите края мясной лепешки над сыром и соедините, придавая форму трюфеля. Выложите на фольгу.
Соедините края фольги наверху и закрутите, Сохраняя форму трюфеля. Лишний верх фольги отрежьте и выложите в форму для запекания. На дно формы немного налейте воды и поставьте в горячую духовку. Запекайте мясные трюфели при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте форму из духовки и дайте постоять 5-7 минут.
Приятного аппетита!