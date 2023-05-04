Рецепты Мясо на гриле стало жестким: смягчите его с помощью льда По Admin - 4 мая, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что может быть лучше семейного барбекю, когда все родные собираются за одним столом? Воспользуйтесь этим лайфхаком – и нежность вашего мяса все будут помнить еще очень долго. Жарить мясо на гриле может быть легче, а результат станет лучше. Простой трюк с использованием кубиков льда поможет получить вкусные блюда, которые понравятся даже самым требовательным ценителям жареного мяса. Не пропустите Маринованная курятина – идеальное блюдо для отдыха на природе: как ее приготовить по-новому Лед поможет прожарить мясо Мясо, приготовленное на гриле, должно быть сочным. Однако бывает, что в результате слишком длительной жарки она становится жесткой. Эту ситуацию можно предупредить очень простым способом – просто заранее подготовьте кубики льда. Популярное приложение для охлаждения напитков, положенное на порции мяса, добавит в него немного воды. Сочное мясо на гриле / Фото unsplash Как работают кубики льда Достаточно положить кубики льда на жесткие порции мяса сразу после их размещения на гриле. Когда замороженная вода почти полностью растает, переверните куски и поджарьте с другой стороны. Таким образом, через несколько минут можно приготовить сочное мясо. Такой ужин обязательно покорит семью и ваших гостей. Как подавать мясо на гриле Лучше всего сочетать мясо с большим количеством овощей, которые можно пожарить на гриле. Не стоит забывать и о любимых соусах, на разнообразие которых сегодня жаловаться не приходится. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкуснее, чем вы думаете. Два необычных блюда с тропическими фруктамиУжин за 5 минут. Как приготовить стейки дикого лосося с овощамиУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеНевероятно вкусно. Как приготовить запеченное салоДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеля