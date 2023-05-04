Мясо на гриле стало жестким: смягчите его с помощью льда

Что может быть лучше семейного барбекю, когда все родные собираются за одним столом? Воспользуйтесь этим лайфхаком – и нежность вашего мяса все будут помнить еще очень долго.

Жарить мясо на гриле может быть легче, а результат станет лучше. Простой трюк с использованием кубиков льда поможет получить вкусные блюда, которые понравятся даже самым требовательным ценителям жареного мяса.

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Лед поможет прожарить мясо

Мясо, приготовленное на гриле, должно быть сочным. Однако бывает, что в результате слишком длительной жарки она становится жесткой. Эту ситуацию можно предупредить очень простым способом – просто заранее подготовьте кубики льда.

Популярное приложение для охлаждения напитков, положенное на порции мяса, добавит в него немного воды.

Сочное мясо на гриле / Фото unsplash

Как работают кубики льда

Достаточно положить кубики льда на жесткие порции мяса сразу после их размещения на гриле. Когда замороженная вода почти полностью растает, переверните куски и поджарьте с другой стороны.

Таким образом, через несколько минут можно приготовить сочное мясо. Такой ужин обязательно покорит семью и ваших гостей.

Как подавать мясо на гриле

Лучше всего сочетать мясо с большим количеством овощей, которые можно пожарить на гриле. Не стоит забывать и о любимых соусах, на разнообразие которых сегодня жаловаться не приходится.