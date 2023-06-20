Мясо по-крестьянски

По
Admin
-
0
65

Описание приготовления:

Мясо по-крестьянски можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу. Сельдерей можно заменить на репчатый лук или лук-порей. Плавленый сыр подойдет любой, можно добавить любые специи и зелень. Свинину вполне возможно заменить на говядину, курицу или индейку, но время приготовления будет разное.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина (мякоть) 500 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук зеленый (перо) 30 Грамм
  • Сельдерей (черешки) 2 Штуки
  • Сыр плавленый 150 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

199 ккал

Калорийность

13 г

Белки

14 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-крестьянски»

Мясо по-крестьянски

Подготовьте все необходимое для приготовления мяса по-крестьянски.

Мясо по-крестьянски

Морковь почистите и натрите на средней терке, черешки сельдерея вымойте и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло и выложите овощи. Обжаривайте морковь и сельдерей на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивайте. Переложите овощи, без масла, в миску.

Мясо по-крестьянски

Свинину сполосните, обсушите и порежьте на кусочки. Выложите мясо в сковороду после обжаривания овощей и жарьте до румяной корочки, примерно 7-8 минут. Все посолите, поперчите и переложите мясо в форму для запекания.

Мясо по-крестьянски

Зеленый лук порежьте на кусочки и посыпьте свинину.

Мясо по-крестьянски

В чашку с обжаренными овощами выложите плавленый сыр, разбейте яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Мясо по-крестьянски

Залейте поверх мяса сырную массу.

Мясо по-крестьянски

Форму с мясом поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 25-30 минут, до готовности.

Мясо по-крестьянски

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА