Описание приготовления:

Мясо по-крестьянски можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу. Сельдерей можно заменить на репчатый лук или лук-порей. Плавленый сыр подойдет любой, можно добавить любые специи и зелень. Свинину вполне возможно заменить на говядину, курицу или индейку, но время приготовления будет разное.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина (мякоть) 500 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук зеленый (перо) 30 Грамм

Сельдерей (черешки) 2 Штуки

Сыр плавленый 150 Грамм

Яйцo 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

199 ккал

Калорийность

13 г

Белки

14 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-крестьянски»

Подготовьте все необходимое для приготовления мяса по-крестьянски.

Морковь почистите и натрите на средней терке, черешки сельдерея вымойте и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло и выложите овощи. Обжаривайте морковь и сельдерей на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивайте. Переложите овощи, без масла, в миску.

Свинину сполосните, обсушите и порежьте на кусочки. Выложите мясо в сковороду после обжаривания овощей и жарьте до румяной корочки, примерно 7-8 минут. Все посолите, поперчите и переложите мясо в форму для запекания.

Зеленый лук порежьте на кусочки и посыпьте свинину.

В чашку с обжаренными овощами выложите плавленый сыр, разбейте яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Залейте поверх мяса сырную массу.

Форму с мясом поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 25-30 минут, до готовности.

Приятного аппетита!