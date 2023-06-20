Описание приготовления:
Мясо по-крестьянски можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу. Сельдерей можно заменить на репчатый лук или лук-порей. Плавленый сыр подойдет любой, можно добавить любые специи и зелень. Свинину вполне возможно заменить на говядину, курицу или индейку, но время приготовления будет разное.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина (мякоть) 500 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук зеленый (перо) 30 Грамм
- Сельдерей (черешки) 2 Штуки
- Сыр плавленый 150 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
199 ккал
Калорийность
13 г
Белки
14 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо по-крестьянски»
Подготовьте все необходимое для приготовления мяса по-крестьянски.
Морковь почистите и натрите на средней терке, черешки сельдерея вымойте и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло и выложите овощи. Обжаривайте морковь и сельдерей на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивайте. Переложите овощи, без масла, в миску.
Свинину сполосните, обсушите и порежьте на кусочки. Выложите мясо в сковороду после обжаривания овощей и жарьте до румяной корочки, примерно 7-8 минут. Все посолите, поперчите и переложите мясо в форму для запекания.
Зеленый лук порежьте на кусочки и посыпьте свинину.
В чашку с обжаренными овощами выложите плавленый сыр, разбейте яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Залейте поверх мяса сырную массу.
Форму с мясом поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 25-30 минут, до готовности.
Приятного аппетита!