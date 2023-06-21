Настоящее мясо по-свански нечасто подают в ресторанах, поскольку традиционный рецепт грузинские кулинары берегут для своих родственников и близких друзей. На самом деле готовить его довольно просто, поэтому с блюдом справится даже начинающий кулинар.

Готовая баранина получается невероятно сочной, нежной, пропитанной специями и ароматами трав. В этом рецепте гармоничные акценты расставляют аджика, сванский микс и самая известная приправа из Грузии — хмели-сунели. Редакция «Со Вкусом» советует согреваться горшочками такого мяса в осеннюю хандру и зимнюю стужу.

Мясо по-свански с овощами: моменты в приготовлении

При выборе качественной баранины обращайте внимание на насыщенный яркий цвет мяса, плотные мышцы и прозрачные сухожилия. Последнее свидетельствует о мягкости будущего блюда. Запомните, задняя нога, грудинка и голяшка — лучшие части для запекания или длительного тушения. В сванской приправе около половины веса занимает соль, остальное — смесь натуральных, невероятно ароматных грузинских трав.

Ингредиенты

Баранина800 г Мясной бульон1 л Болгарский перец2 шт. Лук2 шт. Картофель3 шт. Морковь1 шт. Грецкие орехи150 г Аджика по вкусу Сванская смесь1 ч. л. Хмели-сунели1 ст. л. Чеснок4 зуб. Чернослив6 шт. Оливковое масло по вкусу Петрушка1 пуч.

Приготовление

Мякоть баранины нарежьте кубиком. В сковороде нагрейте оливковое масло, обжарьте баранину на сильном огне до румяной корочки. Отложите на тарелку. Болгарский перец, морковь, репчатый лук и картошку также порежьте кубиком, слегка обжарьте в сковороде, где готовилось мясо. Затем раздробите грецкие орехи. Смешайте баранину, овощи, грецкий орех, приправьте чесноком, аджикой, хмели-сунели, сванским миксом. По желанию можете добавить чернослив. Разложите мясо с овощами в порционные горшочки, залейте доверху бульоном и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут.

Готовое мясо по-свански подавайте горячим со свежей зеленью. Так как в блюде уже присутствует картофель, гарнир не требуется. Но теоретически вы можете запечь в горшочках только мясо с овощами, а подавать его с рисом или любой другой крупой. Приятного аппетита! Также обратите внимание на следующий рецепт — томленая говядина с луком и чесноком.