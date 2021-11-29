МИД РФ не получал документы для ЮНЕСКО от «Херсонеса Таврического»

Фото: МИД РФ

В Секретариате Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО нет документов о создании историко-археологического парка в Южном пригороде Херсонеса. Кроме того, Министерство иностранных дел не получало каких-либо материалов от дирекции музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые могло бы передать в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает новостной портал ForPost, ссылаясь на ответ замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина на запрос депутата Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова.«К настоящему моменту в Секретариат Комиссии материалов о планируемом создании историко-археологического парка в границах вышеуказанного объекта не поступало», – сказано в ответе.Достаточно странно, что ЮНЕСКО хотя бы не уведомили о строительстве нового объекта. Так, в письме Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО от 22.08.2018 № 2666/ЮН сказано, что любые строительные проекты, реализация которых может оказать негативное воздействие на ценность объектов культурного наследия, должны быть согласованы с ними. Напомним, 20 августа этого года проект так называемого Нового Херсонеса показали журналистам. Сразу после этого началось строительство парка, которое вызвало много вопросов как у экспертов, так и у общественников. ПО ТЕМЕ: С территории «Нового Херсонеса» вывозят взрослые хвойные деревьяПозже выяснилось, что строительство защищено грифом «коммерческой тайны». Ранее руководство «Херсонеса Таврического» в ответ на вопросы и претензии придерживалось такой позиции: работа учреждения ведётся в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, куда дирекция «регулярно подаёт все данные». После пресс-релиза экспертов самой организации, которые выразили обеспокоенность «перепрофилированием» античного городища под нужды увеселительных мероприятий, руководство выбрало новый вектор в своих заявлениях. По новой версии, дирекция через Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО направляет материалы в ООН. Однако там их не принимают по политическим соображениям. В ответе МИДа указано, что материалов от «Херсонеса» в секретариате комиссии нет. Но в ведомстве добавили, что такая документация может быть в Министерстве культуры РФ.