МИД России ответил Киеву по поводу санкций из-за Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Заявления официального Киева о незаконности возведения Крымского моста никак не влияет на активное развитие региона в составе России. Об этом заявили в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз ввести новые санкции против России в связи с запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Первый заместитель Кулебы Эмине Джапарова в свою очередь заявила, что украинская сторона намерена обратиться в Международный трибунал по морскому праву с целью рассмотреть вопрос законности строительства Крымского моста и его дальнейшей работы. По ее словам, мост был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, без согласования Украины как прибрежного государства и экологической оценки.

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«Наша позиция по вопросу Крыма остается неизменной. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. В настоящее время идет активное развитие этого региона в интересах его жителей. Какие-либо заявления из-за рубежа не могут повлиять на этот процесс», – цитирует «Интерфакс» заявление второго департамента СНГ МИД России.

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