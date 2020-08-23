Михаил Развожаев хочет взимать плату с туристов-палаточников за мусор в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует обязать туристов, отдыхающих в палатках на общедоступных зонах отдыха в лесах, платить за уборку мусора. Глава исполнительной власти города дал поручение главе Севприроднадзора Юлии Гавриловой проработать соответствующий механизм.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Давайте вы подумайте, как так регламентировать ситуацию. Там четко должно быть понятно, если уж так это организовано, если эти места предоставляются для отдыха, люди должны оплачивать соответствующим образом уборку за ними, как минимум. Я не говорю про коммерческую деятельность, но поддержание, содержание, дополнительный штат, который должен следить за тем, чтобы там бардака и костров не было и всего остального».

По словам Юлии Гавриловой, ее сотрудники ведут ежедневный надзор за тем, чтобы отдыхающие в пожароопасный период не разводили костры в лесах. В вопросе уборки мусора, уточнила чиновница, работники профильного ведомства рассчитывают на сознательность граждан, однако, если те, все-таки, не уносят отходы с собой, уборкой занимается севастопольский Лесхоз.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Я не говорю о том, что там еще теневой сектор очень серьезно существует, по поводу того, кто там приезжает и отдыхает. Прорабатывайте этот вопрос и давайте мне предложения, как там упорядочить деятельность. Я не собираюсь там за всеми убирать из бюджета города».

В свою очередь, глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что за 2020-й год в регионе произошел 21 лесной пожар, и призвала севастопольцев вовсе воздержаться от посещения природных территорий в пожароопасный период.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Буквально с 20-го на 21-е августа мы переживали один из самых сложных пожаров в районе горы Бизюка, где нашим лесным пожарным приходилось работать в экстремальных условиях. Очень трудно было пробираться к огню. Мы переживали за здоровье и жизни наших сотрудников. Я прошу жителей города с пониманием отнестись к запрету посещения лесов, быть аккуратными».

Глава Севприроднадзора призвала севастопольцев не оставлять в лесах окурки и прочий мусор, включая стеклянные бутылки, которые могут стать причиной пожара. Юлия Гаврилова напомнила, что многие лесные массивы находятся вблизи населенных пунктов, а потому пожар может нести опасность для жизни людей.