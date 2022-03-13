Михаил Развожаев перестал использовать Instagram

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев покинул площадку Instagram. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях. Решение было принято из-за разрешения администрации Meta призывать к насилию в отношении россиян и российских военнослужащих.

«Meta без всякого стеснения продемонстрировала, что является инструментом западной пропаганды и не гнушается методичками Йозефа Геббельса. Поэтому я, как и мои коллеги и друзья, сегодня прекращаю общение и информирование в Instagram. Из фэйсбука я ушёл давно», — написал Михаил Развожаев.