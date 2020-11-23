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Михаил Развожаев поручил коммунальщикам приготовиться к зиме. Об этом шла речь на аппаратном совещании в Правительстве Севастополя в понедельник, 23 ноября.

Он предупредил: по прогнозам, к концу следующей недели в городе может похолодать.

«Прошу Департамент транспорта работать в штабном режиме вместе с дорожниками, городским хозяйством и всеми службами города. Должен быть чёткий регламент действий в случае непогоды. Мы знаем все проблемные точки в городе: спуски, подъемы. У нас должна быть четкая схема действий по каждой ситуации, которая может возникнуть в связи с погодными условиями», – сказал губернатор главам профильных ведомств.

Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что «Парки и скверы» закупили 50 тонн песка и 50 тонн соли для устранения наледи на дорогах и пешеходных зонах.

«Заготовлены специальные смеси, которые будут использоваться при наледи. «Севтеплоэнерго» также закуплено 60 тонн песка и 80 тонн соли. У «Севавтодора» подготовлено 16 единиц комбинированной техники, закуплено 6 тысяч тонн пескосоляной смеси, приобретены щетки и ковши для расчистки снега и наледи», – доложил Евгений Горлов.