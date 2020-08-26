Михаил Развожаев рассказал, как будет организована учеба в школах

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Как будет организована учета в севастопольских школах в новом учебном году и какие ограничения на процесс наложила коронавирусная инфекция, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Информация была озвучена на совещании с заместителем председателя Правительства России Татьяной Голиковой.

«Учебный год мы начинаем в очном режиме с обязательным соблюдением всех санэпидемиологических требований. Линейки 1 сентября пройдут на свежем воздухе по классам или параллелям, родителям мы рекомендуем, но не заставляем, быть в масках. В школу смогут зайти только родители первоклассников. Внутри помещения – маски обязательны. Учителя и сотрудники пищеблока будут работать тоже в масках. Обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты будут школы», — отметил Михаил Развожаев.

Перед началом учебы у всех учеников в обязательном порядке будут измерять температуру. Если у кого-то температура будет выше 37,1 градуса, об этом будет сообщаться школьной медсестре и родителям ребёнка. Ученика отправят домой, а данные передадут в Севздрав. При необходимости домой придёт врач.

На входе в школы, в столовые, санузлы будут установлены антисептики для обработки рук. Для регулярного обеззараживания воздуха в школах устанавливаются рециркуляторы. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих спецоборудования).

«Знаю, что многие из учителей уже отреагировали и выразили свое недовольство масочным режимом. По-другому – нельзя. Дети могут переносить вирус бессимптомно, но он может поразить взрослых, особенно старшего возраста. Поэтому обязательный масочный режим для учителей, как и на всех совещаниях и заседаниях Правительства – мера обеспечения безопасности. Чтобы ребята понимали, что происходит, в школах пройдут уроки здоровья, где еще раз расскажем о вирусе, и том почему нужно соблюдать меры предосторожности», – подчеркнул Михаил Развожаев.