Миллион рублей выделили родственникам погибшей во время потопа в Крыму

Миллион рублей в качестве единовременного пособия выделили родственникам женщины, которая погибла во время июльского потопа в Бахчисарайском районе. Это следует из соответствующего распоряжения Совета министров Крыма.

Крым получит 930 млн рублей на восстановление затопленных территорий «Выделить … на выплату единовременного пособия одному из членов семей или, в случае их отсутствия, близкому родственнику гражданина, погибшего (умершего) в связи с ситуацией, сложившейся в июне-июле 2021 года на территориях муниципальных образований Республики Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления жилых помещений, средства в сумме 1 000 000 рублей», – говорится в документе.

Напомним, что в начале июля в Бахчисарайском районе Крыма выпало две месячные нормы осадков. Это привело к потопу, в результате которого смыло двух женщин. Одна пострадала и была доставлена в больницу, вторая погибла.