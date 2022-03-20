Минэкономразвития РФ поддержит российские банки, которые откроются в Крыму

Министерство экономического развития РФ заявило о готовности поддержать российские банки, которые начнут работать в Крыму.

Об этом стало известно из интервью министра Максима Решетникова, которое он дал телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС. Глава Минэка РФ заявил, что у властей изменилось отношение к инвестициям в Крым.

По словам Максима Решетникова, у банков уйдёт какое-то время на то, чтобы занять присутствие в республике. Он попросил финансовые организации скорее начать инвестировать в регион и пообещал, что министерство возьмёт на себя связанные с этим риски.

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