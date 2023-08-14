Мини-пиццы в булочках от Ольги Матвей

Не отказывайте себе в желании полакомиться вкусной домашней пиццей только из-за отсутствия времени на замешивание теста. Ольга Матвей в своем кулинарном блоге поделилась отличным способом, позволяющим накормить этим блюдом большую компанию без особых усилий. Она рассказала, как просто и быстро приготовить мини-пиццы в булочках.

Вы можете выбирать для этого блюда абсолютно любую начинку. К примеру, маслины — отличная замена для соленых огурцов. Вместо колбасы можно использовать отварное куриное филе или ветчину.

Как быстро приготовить мини-пиццы в булочках

Кулинарный блогер советует смазывать булочки сливочным маслом. Но при желании его можно заменить домашним томатным соусом или обычным кетчупом с добавлением трав. Готовое блюдо всё равно выйдет потрясающим!

Ингредиенты

Булка4 шт. Твердый сыр50 г Колбаса копченая100 г Зеленый лук по вкусу Яйцо4 шт. Помидоры черри4 шт. Чеснок1 зуб. Дижонская горчица1 ч. л. Огурцы соленые50 г Майонез1 ст. л. Соль по вкусу Сливочное масло1 ст. л.

Приготовление

Срезаем верхушки булочек. Убираем мякиш. Промываем зеленый лук. Обсушиваем его и мелко нарезаем. Натираем на терке твердый сыр.Нарезаем мелко колбасу. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Нарезаем мелким кубиком соленый огурец и отжимаем его от жидкости.В глубокой емкости соединяем зеленый лук и твердый сыр. Всыпаем колбасу, соленый огурец и чеснок. Добавляем майонез и горчицу в зёрнах. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Смазываем внутреннюю часть булочек растопленным сливочным маслом. Выкладываем в них начинку. Затем аккуратно вбиваем по яйцу в каждую булочку.Тщательно промываем помидоры черри. Разрезаем их на 4 части. Выкладываем по несколько кусочков в каждую булочку. Слегка всё присаливаем.Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку до готовности яиц (приблизительно на 10 минут).

Такие хрустящие мини-пиццы выходят даже дешевле простых бутербродов. Ведь для приготовления начинки для нескольких булочек используется совсем небольшое количество продуктов. Вкусно, сытно и экономно! Рекомендуем приготовить такие аппетитные мини-пиццы по рецепту Ольги Матвей уже к сегодняшнему ужину. Вы не пожалеете!