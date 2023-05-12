Минимум хлопот. Рецепт торта «Наполеон» без выпечки

Обычно торт «Наполеон» сложно готовить из-за выпечки коржей, но этого можно избежать.

Если вы любите торт «Наполеон», но вы не хотите возиться с тестом, то этот рецепт вам понравится. Для этого торта вам понадобится слоеное не слишком сладкое печенье. Главное, чтобы оно было хрустящим. Вы также можете испечь даже собственное печенье из готового слоеного теста.

Фокус расскажет, как приготовить торт «Наполеон» без выпечки.

Торт «Наполеон» без выпечки

Ингредиенты:

печенье слоеное — 380-400 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 600 мл;

масло сливочное — 100 г;

сахар — 3 ст. ложки;

мука — 3 ст. ложки;

сахар ванильный — 10 г.

Для заварного крема очень тщательно смешайте два яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.

Молоко подогрейте до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятите. Кастрюлю с молоком снимите с огня.

Частями добавьте горячее молоко (приблизительно половину) в яичную смесь, постоянно перемешивая.

Вылейте яично-молочную смесь в кастрюльку с оставшимся молоком. Перемешайте.

Крем поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Не доводите до кипения. Если все же крем закипел и появились яичные хлопья, то перебейте его погружным блендером до однородности.

Заварной крем снимите с огня. В горячий крем добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте. При остывании крем будет становиться гуще.

Форму выстелите пищевой пленкой. Выложите слой печенья, покройте теплым кремом, снова выложите слой печенья. Продолжайте, пока не закончится весь крем. Немного печенья оставьте для украшения торта.

Оставшееся печенье измельчите в крошку. Посыпьте крошкой верх торта.

Оставьте торт «Наполеон» пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.

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