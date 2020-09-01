Министерство курортов выявило нарушения на пляжах Сакского района

Проверки пляжей в Крыму продолжаются

Фото: пресс-служба правительства РК В Крыму продолжается проверка пляжных территорий. Ещё 16 пляжей осмотрели сотрудники республиканского Министерства курортов и туризма в г.Саки, пгт Новофедоровка в селах Прибрежное и Фрунзе и в Сакском районе.

В ходе проверки специалисты отметили, что информационные стенды установленного образца размещены на каждом входе на пляж. Регулярно ведётся дежурство матросов — спасателей, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.

Ряд нарушений зафиксирован на пляжах Сакского района. Так, обнаружен мелкий мусор на пляже МУП «Водолей» и недостаточное количество матросов-спасателей на пляже ООО «Лечебно-диагностический центр «Юрмино». Сотрудники Минкурортов РК указали на выявленные нарушения администрации Сакского района и поручено взять на контроль их устранение в кратчайшие сроки.

При этом, по информации Минкурортов, большая часть пляжей городского округа Саки и Сакского района обладает развитой инфраструктурой, на которой представлены все необходимые удобства.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.