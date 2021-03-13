Министр экономразвития Решетников осмотрел технопарк «ИТ Крым»

Технопарк «ИТ Крым» осмотрели министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе Правительства города. Это инвестиционный проект, который поддержала исполнительная власть Севастополя. Общий объем инвестиций на первом этапе составил более миллиарда рублей.«ИТ Крым – это площадка для возрождения высокотехнологичного предпринимательства. Здесь создаётся атмосфера «новой экономики». При плотной концентрации ИТ-специалистов возникнет та самая продуктивная среда для новых проектов и стартапов», – отметил Михаил Развожаев. В качестве резидентов в технопарке уже работает 15 IT-компаний и количество резидентов постоянно расширяется.В технопарке оборудованы современные офисные помещения, коворкинг, конференц-залы, переговорные комнаты, места отдыха, собственный дата-центр. Предусмотрен и второй этап реконструкции.