Министр ЖКХ Крыма сообщил о старте отопительного сезона

В социальных объектах некоторых районов Крыма 5 октября начался отопительный сезон, передает Крыминформ со ссылкой на министра ЖКХ РК Сергея Донца.

Социальные учреждения готовятся отапливать в Симферополе «5 числа, сегодня, у нас Ялта, Белогорский, Джанкойский, Кировский район. На завтра планируется пуск в социальной сфере в Красногвардейском, Раздольненском, Симферопольском, Советском, Черноморском районах. На 7 число – Евпатория, Симферополь, Судак. Но хочу по Симферополю отметить большое количество обращений в ваш адрес. Вы поставили задачу проанализировать. Провели анализ и в порядка 110 объектах социальной сферы мы поэтапно со вчерашнего вечера начинаем подавать тепло», – отметил Донец.

Планируется, что все соцобъекты в Симферополе будут полностью обеспечены теплом до 8 октября. Кроме того, с 11 октября тепло в детсады, школы и больницы начнут подавать в Алуште и Красноперекопске, а также Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Бахчисарайском районах. В полном объеме запустить соцсферу в Джанкое, Армянске и Керчи хотят 15 октября.