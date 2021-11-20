Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в размере 25 млн руб.

Министр культуры РК Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Следкома РФ.

В отношении министра культуры Крыма проводятся следственные действия Согласно данным ведомства, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в 25 млн рублей за общее покровительство при строительстве нового театра кукол в Симферополе.

«По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски. Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере», — уточняется в сообщении.