Министр обороны России проголосовал по поправкам к Конституции страны. Сергей Шойгу в субботу пришёл на избирательный участок №2075 в Подмосковье. Глава отечественного военного ведомства отметил, что вся страна видела, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались – том числе профессиональным, юридическим сообществом. По мнению Сергея Шойгу, был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации: «Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий. Конечно, они являются такими, на сегодняшний день, серьёзными, актуальными и своевременными».

Кроме того, министр обороны сказал, что для всех военнослужащих Вооруженных сил России, вне зависимости от места несения службы – вдали от дома или в местах постоянной дислокации – обеспечена возможность голосования. Чтобы исключить любые риски для здоровья бойцов и командиров, а также членов их семей процедура организована со строгим соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.