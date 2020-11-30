Министр транспорта Крыма Евгений Исаков заболел коронавирусом

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Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков заразился коронавирусом. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов на заседании местного Правительства в понедельник.

Ранее коронавирусом заразились сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, которая в последствии выздоровела, а также глава администрации Ялты Иван Имгрунт, который в результате скончался.

Напомним, Евгений Исаков был назначен на должность в исполнительной власти Крыма в октябре этого года. Ранее он был заместителем главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Правительстве Севастополя.