Министр здравоохранения рассказал о помощи жертвам теракта в школе в Казани

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вечером во вторник рассказал о состоянии пострадавших в результате теракта в казанской школе, а также об оказанной им помощи. На данный момент в детской больнице города находятся 18 пациентов. Из них шестеро в тяжёлом состоянии, двое – в крайне тяжёлом. 8 детей получили пулевые огнестрельные ранения, остальные травмировались осколками стекла или при эвакуации из здания.

МИХАИЛ МУРАШКО, министр здравоохранения России: «В Казань прибыли в общей сложности 39 специалистов: 18 специалистов из федеральных клиник, включая анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, восемь специалистов центра «Спас» и дополнительно еще 13 человек психологов МЧС России».

Михаил Мурашко рассказал, что сразу после инцидента непосредственно на место выезжало в общей сложности 36 машин скорой помощи. Первая машина прибыла через 4 минуты после поступления сигнала. Помощь медиков понадобилась не только школьникам, но и взрослым.

МИХАИЛ МУРАШКО, министр здравоохранения России: «Еще трое взрослых находятся во взрослых стационарах: один пациент находится в республиканской больнице и двое детей – в седьмой больнице. В том числе, с нами прибыли специалисты из центра Бурденко, нейрохирурги, и сейчас проводятся консультации для взрослых пациентов».