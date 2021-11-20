Министра культуры Крыма заключили под стражу по делу о крупной взятке

Фото: mkult.rk.gov.ru

Басманный суд Москвы 19 ноября отправил министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, под арест на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ПО ТЕМЕ: Министр культуры Крыма подозревается в получении взятки в 25 млн рублей.

«Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января», – говорится в сообщении суда.

18 ноября стало известно о проведении в отношении Арины Новосельской следственных мероприятий. По местам жительства и работы 45-летней чиновницы, находившейся на своём посту с 2014 года, проведены обыски сотрудниками МВД и ФСБ России. После следственных действий Новосельскую этапировали в Москву. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя и должно было завершиться ещё в декабре 2019-го. Но объект так и не был достроен. Контракт с подрядчиком – ООО «Меандр» – расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.

В случае, если вина Арины Новосельской будет доказана, ей грозит до пятнадцати лет колонии строго режима и штраф в стократном размере от взятки.