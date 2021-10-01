Министром экологии и природных ресурсов Крыма назначена Ольга Славгородская

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром экологии и природных ресурсов Крыма Ольгу Славгородскую. Он подписал соответствующий указ, опубликованный на сайте правительства РК.

Два замминистра экологии и природных ресурсов Крыма ушли в отставку «Назначить Славгородскую Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым — министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Главного государственного инспектора РК на срок полномочий Главы Республики Крым», — сказано в документе.

Напомним, что Славгородская занимала пост замминистра названного ведомства с августа 2014 года.