Минкурортов Крыма призвало воздержаться от поездок на курорты региона

Минкурортов Крыма призвало россиян ограничить поездки в регион в период с 30 октября по 7 ноября. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального курортного ведомства.

Какие документы нужны туристам, чтобы отдохнуть в Крыму? «В объявленные выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно необходимо со всей ответственностью и пониманием отнестись к введённым дополнительным мерам безопасности и ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, избегать массовых скоплений людей», – говорится в сообщении.

Глава ведомства Вадим Волченко подчеркнул, что средства размещения Крыма должны активнее проводить дезинфекцию помещений и следить за соблюдением дистанции и масочного режима.